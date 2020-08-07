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    İzmir'de denizde kaybolan gencin cesedi Sisam'dan çıktı

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi, Yunan sahil güvenlik ekipleri tarafından Sisam Adası kıyısında bulundu.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 13:51
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    İzmir'de denizde kaybolan gencin cesedi Sisam'dan çıktı

    Yunan sahil güvenlik ekipleri, dün Sisam Adası kıyısında bir ceset buldu.

    Türk makamlarıyla kurulan temasın ardından cesedin, İzmir Seferihisar'da 2 Ağustos'ta denize girdikten sonra kaybolan 22 yaşındaki Efekan Dinçer'e ait olabileceği değerlendirildi.

    BUGÜN TESLİM EDİLECEK

    Ailesi, fotoğraflar üzerinden cesedin Dinçer'e ait olduğunu teşhis etti. Efekan Dinçer'e ait olduğu değerlendirilen cesedin bugün Seferihisar Limanı'na getirilmesi bekleniyor.

    İzmir de denizde kaybolan gencin cesedi Sisam dan çıktı #1

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