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    İzmir'de denize düşen kadın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

    Karşıyaka ilçesinde denize düşen 75 yaşındaki kadın, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • AA
    • 03.03.2022 - 00:48
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    İzmir'de denize düşen kadın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Vapur İskelesi önlerinde 75 yaşındaki bir kadın denize düştü.

    Yaşlı kadının düştüğünü gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

    YAŞLI KADIN KURTARILDI

    Bölgeye gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, yaşlı kadını bota çıkardı.

    Yaşlı kadının kurtarılma anına ait görüntüler, Sahil Güvenlik Komutanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

    İzmir de denize düşen kadın Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı #1


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