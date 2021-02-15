İzmir'de denize düşen uzman çavuş hayatını kaybetti

Gece saatlerinde balık tutarken denize düşen ve dalgaların etkisiyle sürüklenerek gözden kaybolan Mehmet Emin Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'in Aliağa ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde bulunan plaja arkadaşıyla balık avlamaya gelen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Emin Özdemir (38), denize düştü.

Mehmet Emin Özdemir, dalgaların etkisiyle sürüklenmeye başladı.

ARKADAŞI KURTARMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada Özdemir'in denize düştüğünü gören arkadaşı da kurtarmak için denize atlasa da yoğun dalgalar ve soğuk nedeniyle çabası yetersiz kaldı ve yeniden kıyıya çıktı.

SAHİL GÜVENLİK HAREKETE GEÇTİ

Çevrede bulunan vatandaşlar, hemen olayı görerek sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, denizde sürüklenerek gözden kaybolan Özdemir’i arama çalışması başlattı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Arama çalışmalarına helikopterle destek verilirken, Özdemir’in cansız bedeni sabah saatlerinde denize düştüğü yerin yaklaşık 2 kilometre ötesinde kıyıya vurmuş halde bulundu.

Özdemir’in cenazesi, Aliağa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılmasının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

ARKADAŞI DA HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, Özdemir’i kurtarmak üzere denize atlayan arkadaşının da rahatsızlanarak hipotermi geçirdiği ve Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Özdemir’in arkadaşının taburcu olduğu ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.