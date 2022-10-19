İzmir'de depodan 1.000 ton kaçak akaryakıt çıktı, şüpheli serbest bırakıldı

Yapılan baskınla 2 depoda ele geçirilen 1.000 ton kaçak akaryakıta ilişkin gözaltına alınan Ö.G. isimli şahıs, adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir’in Torbalı ilçesinde, 2 depoda kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, depolara baskın yaptı.

Yapılan aramalarda, 'on numara' olarak adlandırılan toplam 1.000 ton karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Akaryakıt, sanayi tesislerinden geri dönüşüm iddiasıyla toplandı

DHA’nın haberine göre; söz konusu akaryakıtın, İzmir'deki sanayi tesislerinden geri dönüşüm iddiasıyla toplanıp, kimyasal işlemlerden geçirilerek elde edildiği ve çevre kirliliğine yol açtığı belirlendi.

Tonlarca akaryakıt, depolara taşındı

Kaçak akaryakıtın, araçların motor aksamına zarar verdiği ifade edildi. Ele geçirilen tonlarca akaryakıt, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince ayrıştırılmak üzere depolara taşındı.

Şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı

Depoların sahibi Ö.G. de gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından Ö.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca 5 şüpheli hakkında, Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.