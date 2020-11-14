Konak ilçesinde depremzedeler için gönderilen battaniyeleri satmaya çalışanlar yakalanarak battaniyelere el konuldu.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından, şehre birçok noktadan yardım gönderilmişti.

Konak Belediyesi zabıta müdürlüğü ekipleri, vatandaştan gelen ihbar üzerine Basmane semtinde depremzedeler için getirilen battaniyelerin satıldığını ihbarı üzerine harekete geçti.

İzmir'de depremzedeler için gönderilen battaniyeleri satmaya çalıştılar VİDEO

BATTANİYELERİ SATTIKLARI BELİRLENDİ

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, park yeri olarak kullanılan boş alanda AFAD logolu battaniye satışının yapıldığını belirledi.

Battaniyeleri satmaya çalışan seyyar satıcılar hakkında işlem yapılırken, satışların yapıldığı alanda bulunan battaniyeler toplanarak Konak Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait depolara götürüldü.

"FELAKETTEN ÇIKAR SAĞLAMAYA ÇALIŞANLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, şunları kaydetti:

"Bayraklı'daki çadır alanında olması gereken battaniyelerin Basmane semtinde satışa çıkarıldığına dair ihbarı dikkate alarak zaman kaybetmeden zabıta ekiplerimizi bölgeye gönderdik.

Dayanışmaya ve yardımlaşmaya en çok ihtiyacımız olduğu günlerde, evlerini kaybetmiş hemşehrilerimizin battaniyelerinin, vicdandan yoksun kişilerce satışa çıkarıldığını gördük. Z

abıta denetimlerimizi artırarak, deprem felaketinden çıkar sağlamaya çalışanlara göz açtırmayacağız."