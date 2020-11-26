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    İzmir'de devriye atan polis, sokaktan yaralı topladı

    Gece saatlerinde devriye görevlerini yapan polis ekipleri, farklı sokaklarda silah ve bıçakla yaralanmış 3 şahıs buldu. Olayla ilgili soruşturma başladı.
    • İHA
    • 26.11.2020 - 09:43
    • Güncelleme : 26.11.2020 - 10:23
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    İzmir'de devriye atan polis, sokaktan yaralı topladı

    Gece saat 03.00 sıralarında İzmir Balçova'ya bağlı Eğitim Mahallesi'nde devriye görevi yapan Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Sokullu Sokak üzerinde iki kişiyi yerde yatarken gördü.

    Yapılan incelemede şahısların yaralı olduğunu fark eden polisler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Bu sırada Yeşil Cami Sokak'ta devriye görevi yapan başka bir polis ekibi de başka bir yaralı şahsa denk geldi.

    İzmir'de devriye atan polis, sokaktan yaralı topladı VİDEO


    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    İki farklı yerde bulunan toplam 3 yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

    İzmir de devriye atan polis, sokaktan yaralı topladı #1

    İKİ GRUP ARASINDA KAVGA

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, çevredeki vatandaşların ifadesine başvuran polis ekipleri, olayın iki ayrı grup arasında gerçekleşen silahlı ve bıçaklı kavga olduğunu tespit etti.

    İzmir de devriye atan polis, sokaktan yaralı topladı #2

    HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

    Silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürerken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    İzmir de devriye atan polis, sokaktan yaralı topladı #3

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