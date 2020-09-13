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    İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı

    Karşıyaka ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan kadının üst aramasında, 7 çeyrek ve 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira bulundu.
    • AA
    • 13.09.2020 - 13:02
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    İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı

    İzmir Karşıyaka Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, cami çevrelerinde dilenenlere yönelik denetim yaptı.

    Dilencilik yapan kişiler, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.

    8 ALTIN, 4 BİN LİRA PARA ÇIKTI

    Bostanlı Beşikçioğlu Camisi önünde dilencilik yaptığı belirlenen E.Ö'nün üzerinde, 7 çeyrek, 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira çıktı.

    Dilencilerin topladıkları çeşitli miktarlardaki paraya tutanakla el kondu.

    İzmir de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı #1

    187 LİRA CEZA İLE KURTULDU

    Dilencilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira ceza kesildi.

    İzmir de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı #2

    İzmir de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı #3

    İzmir de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı #4

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