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- İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı
İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı
Karşıyaka ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan kadının üst aramasında, 7 çeyrek ve 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira bulundu.
- AA
- 13.09.2020 - 13:02
İzmir Karşıyaka Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, cami çevrelerinde dilenenlere yönelik denetim yaptı.
Dilencilik yapan kişiler, işlem yapılmak üzere Zabıta Müdürlüğüne götürüldü.
8 ALTIN, 4 BİN LİRA PARA ÇIKTI
Bostanlı Beşikçioğlu Camisi önünde dilencilik yaptığı belirlenen E.Ö'nün üzerinde, 7 çeyrek, 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira çıktı.
Dilencilerin topladıkları çeşitli miktarlardaki paraya tutanakla el kondu.
187 LİRA CEZA İLE KURTULDU
Dilencilere, Kabahatler Kanunu kapsamında 187'şer lira ceza kesildi.