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İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı

İzmir'de dilencinin üzerinden 8 altın ile 4 bin lira çıktı

Karşıyaka ilçesinde dilencilik yaparken yakalanan kadının üst aramasında, 7 çeyrek ve 1 yarım altın ile 4 bin 60 lira bulundu.