İzmir'de diş sağlığı merkezinin de olduğu 2 binanın çatısı yandı

İzmir'de diş sağlığı merkezinin de olduğu 2 binanın çatısı yandı

Zemin katında ağız ve diş sağlığı merkezinin bulunduğu binanın çatısında çıkan yangın, yandaki binanın çatısına da sıçradı. Binalarda maddi hasar oluştu.

İzmir Karşıyaka'ya bağlı Goncalar Mahallesi 6029 Sokak'ta bulunan, zemin katında ağız ve diş sağlığı merkezi olan 6 katlı binanın çatısında, saat 14.30 sıralarında yangın başladı.

Çatıda tadilat yapan ve yemek molasında olan işçiler, dumanları fark edince itfaiyeye haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangın, yan binanın çatısına da sıçradı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Üst katta oturanlar, tedbir amaçlı evlerini boşalttı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, 2 binanın çatısında da hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.









