İzmir’de doğum gününde karaciğer nakli yapıldı

Beyin kanaması geçirerek tedaviye altına alınan hastanın beyin ölümü gerçekleşince karaciğeri, nakil bekleyen Ercüment İdik’e nakledildi. İdik, doğum gününde nakil mutluluğu yaşadı.

İzmir’de beyin kanaması geçirmesinin ardından tedaviye alınan hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanın karaciğeri, bir süredir nakil bekleyen Ercüment İdik’e (50) nakledildi.

Doğum gününde ameliyata alınan İdik’in ameliyatı Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen ile Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Tayfun Adanır tarafından yapıldı.

Hastane personeli, doğum günü olan operasyonun ardından İdik’e pastayla sürpriz yaptı.

“HAYATA YENİDEN BAŞLIYOR GİBİYİM”

Duygu dolu anlar yaşayan Ercüment İdik, “Bugün 50 yaşımı doldurdum ama hayata yeniden başlıyor gibiyim. Tanımadığım bir insanın benim için organını bağışlaması çok büyük bir lütuf. Ülkemizde maalesef organ bağışı bilinci çok eksik. Bu konuda herkesin duyarlı olması gerekiyor. Dünya hali bir gün herkesin organa ihtiyacı olabilir. Ben sağlığımın değerini çok iyi anladım. Bundan sonra kendime çok daha dikkat edeceğim. Ayrıca ameliyat ekibine, doktorlarıma, benle gece gündüz ilgilenen hemşirelere sonsuz teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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“DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Prof. Dr. Ethem Murat Sözbilen, “Yaklaşık 8 saat süren ameliyatın sonunda karaciğeri hastamıza başarılı bir şekilde naklettik. Ancak nakil işlemi sadece ameliyat ile sınırlı olmuyor. Hastanın bundan sonraki takip süreci de çok önemli. Multidisipliner olarak hastamıza destek vermeye devam ediyoruz. Ayrıca düzenli olarak hastamızın kan tahlilleri, ultrason görüntülemeleri gibi kontrollerini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyoruz.” dedi.

“24 BİN 990 KİŞİ ORGAN BAĞIŞI BEKLİYOR”

Op. Dr. Zafer Beken, daha önce kendisinin de karaciğer nakliyle hayata tutunduğunu belirtti.

Organ naklinin büyük bir disiplin ve ekip çalışması gerektiren modern tıbbın en karmaşık alanlarından olduğunu söyleyen Op. Dr. Beken, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanlığı tarafından verilen rakamlara göre Türkiye'de 24 bin 990 kişi organ bağışı bekliyor. Bin 716 hasta karaciğer nakli, 20 bin 880 hasta ise böbrek nakli için sırada bekliyor. Maalesef Covid 19 salgını nedeniyle geçen yıl nakil işlemlerinde yüzde 50 düşüş yaşandı. Aşılamanın hız kazanması ve pandeminin yavaşlaması ile bu rakamların yükseleceğini düşünüyorum. Nakil bekleyen hastalar için daha fazla gönüllüye ihtiyaç var. Unutulmamalı ki bir gün herkesin organ nakline ihtiyacı olabilir.”