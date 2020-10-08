İzmir'de doktor, emekliliğine 4 gün kala koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüs tedavisi gören doktor Mehmet Atilla Baran, hayatını kaybetti. Emekliliğine 4 gün kala hayata veda eden doktor için 23 yıldır görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

1997 yılından beri İzmir Alsancak Devlet Hastanesi'nde görev yapan Dr. Mehmet Atilla Baran, hastanenin pandemi servisinde virüse karşı mücadele verirken, 26 Eylül'de koronavirüse yakalandı.

Önce Alsancak Devlet Hastanesi'ne yatışı yapılan Baran, 6'ncı gününde Ege Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım servisine sevk edildi. Tedavisi süren Dr. Baran, 12 gün sonra bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

TÖREN DÜZENLENDİ

İzmir’de tanınan ve çok sevilen bir acil servis doktoru olan Dr. Mehmet Atilla Baran'ın Alsancak Devlet Hastanesi'ndeki çalışma arkadaşları, hastanenin önünde Baran için bir anma töreni düzenledi. Baran'ın hastanenin girişine koyulan fotoğrafının yanına çelenkler ve çiçek demetleri bırakıldı.

EMEKLİLİĞİNE 4 GÜN KALMIŞTI

Baran'ın, emeklilik onayının 30 Eylül tarihinde geldiği, fakat rahatsızlığı nedeniyle işlemlerini başlatamadığı öğrenildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Mehmet Atilla Baran, 24 yaşında Semin Bade isimli bir kız babasıydı.





























