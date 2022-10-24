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    İzmir'de doktor rapor yazmak için para istedi

    İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, istirahat raporu yazmak için para istediğine dair görüntüleri sosyal medyada yayınlanan bir doktorun açığa alındığını duyurdu.
    • 24.10.2022 - 11:23
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    İzmir'de doktor rapor yazmak için para istedi

    İzmir’in Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden hasta, o sırada görevde olan doktordan istirahat raporu yazmasını istedi.

    Doktor, raporun hızlıca işleme girmesi için hastadan ücret talep etti.

    Bu anları kayda alan hasta, sosyal medyadan paylaştı.

    Açığa alındı

    Büyük tepki çeken rüşvetçi doktor için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, hemen harekete geçti.

    Bugün yapılan yazılı açıklamada, o doktorun açığa alındığı bildirildi.

    “Adli makamlara da bildirildi”

    ANKA'da yer alan habere göre İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

    “Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan bir hekimin istirahat raporu için para istediği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine adı geçen hekim hakkında İl Sağlık Müdürlüğü’müzce inceleme başlatılmış olup, ilgili açığa alınmış ve eş zamanlı adli makamlara da konu hakkında bilgi verilmiştir.

    Sağlık camiası içerisinde etik olmayan, suç unsuru teşkil edecek her türlü davranışa ve olası eyleme karşı yaptırımlarımızın ve disiplin sürecinin işletileceği bilinmelidir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.”

    İzmir de doktor rapor yazmak için para istedi #1


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