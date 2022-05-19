İzmir'de doktora şiddet: Köprücük kemiği kırıldı

Yeni açtığı kliniğinin yanındaki lokal sahipleriyle sorun yaşayan Doktor Canberk Gül, 5 kişi tarafından tekme tokat darbedildi.

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Mustafa Kemal Caddesi üzerinde klinik açan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Canberk Gül, 5 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Yerlerde tekmelendi

Saldırganlar aralarına aldıkları doktoru acımasızca darberken, olaya çevredekiler müdahale etmeye çalıştı. Güçlükle sakinleştirilen grup bir süre sonra bölgeden ayrıldı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Doktor Canberk Gül'ün köprücük kemiğinin kırıldığı tespit edildi. 1 ay çalışamaz raporu alan Gül, taburcu olduktan sonra karakolun yolunu tuttu.

4 şüpheli yakalandı

Polis ekipleri şikayet üzerine çalışma başlatarak şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı. Diğer şüpheli ise aranıyor.

"Yan taraftaki lokal sahipleri tehdit ediyordu"

Saldırıdan 1 hafta önce yaklaşık 2 yıldır lokal adı altında kumar oynatıldığını ileri sürdüğü işletme sahibinden ve yanındaki Sedat Ö. isimli şahıstan, kliniğin üst tarafından bulunan ve lokale ait olan güvenlik kameralarının kaldırılmasını rica ettiğini anlattı.

"Kadın hastalar rahatsız oluyordu"

İHA'ya konuşan Gül, "Bunun üzerine Sedat Ö. ‘akıllı ol yoksa ayağını kaydırırız’ diye tehdit etti. Sonrasında ismini bilmediğim mekan sahibi yanıma gelince ondan ‘kliniğimdeki hastalar rahatsız olduğundan dolayı kliniğimin tarafına geçmemelerini ve içeride bulunan kadın hastalarıma bakmamalarını, hastalarımın bakışlarından rahatsız olduklarını söyledim." dedi.

"'Gel bakarım' diyerek kamerasız alana çekmeye çalıştılar"

Sedat Ö.'nün dün akşam saatlerinde kliniğin önünden geçmesi üzerine kendisine, ‘patronun ile anlaşma yapmıştık, sen bu anlaşmayı bozuyorsun’ ikazında bulunduğunu da söyleyen Gül, "Bunun üzerine Sedat Ö., ‘gel bakalım sen buraya’ diyerek beni kameraların olmadığı alana çekmeye çalıştı. Benim gitmemem üzerine aralarında Sedat Ö., Suat Ö. ve Bülent A. ile ismini bilmediğim iki kişinin de dahil olduğu 5 kişilik grubun saldırısına uğradım." ifadelerini kullandı.

"Başıma bir şey gelirse sorumlu bu şahıslar"

Olay esnasında ‘seni öldüreceğim, soyunu kurutacağım’ diyerek kendisini tehdit eden şahsın polisler gelmeden önce kaçtığını kendisinin ise kliniğe girerek kapıları kilitlediğini söyleyen Gül, "Hastanedeki muayeneden sonra karakola gittiğimde Sedat Ö.’nün beraberindeki şahıslara, ‘Yeşilova’dan bir iki kişiyi arayıp mekanın camlarını indirelim, buna da sıkalım’ dediğini duydum. Başıma bir şey gelirse bu kişiler sorumludur." diye konuştu.

"Cezasız kalmamalılar"

Olay anında klinikte bulunan hasta yakını Fatih Karahan da şunları söyledi:

"Kumarcı olduğu söylenen 4-5 kişi hocamızı darbetmiş. Tabii bu duruma üzüldük. Bin 500 kilometreden buralara gelerek hocamıza tedavi olmak isteyen insanlar var. Değer vermek lazım. Bu tarz yetkin insanlar zor yetişiyor. Dünya literatürüne geçmiş 4 insandan birisi. Bence yazık. Suçluların bulunup cezalandırılmasını isterim."