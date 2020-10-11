İzmir'de doktoru darbeden şüpheli ve imam nikahlı eşi gözaltına alındı

Kalp rahatsızlığı şikayetiyle acil servise gelen G.B., doktor tarafından maskesini takması için uyarılınca imam nikahlı eşi, doktora önce bıçak çekti ardından darbetti.

İzmir'de yaşayan G.B., kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle imam nikahlı eşi Ö.Ş. ile birlikte Bornova ilçesinde bulunan Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi.

MASKE UYARISINA SİNİRLENDİ

Muayenesi tamamlandıktan ve iyi olduğu belirlendikten sonra doktor M.B., G.B.'ye maskesini takmasını istedi. Maske takmayacağını söyleyen G.B., "Sen doktorsun işini yap, karışma bana" diye çıkıştı.

EŞİ DOKTORA SALDIRDI

Ardından Ö.Ş., tartışmanın büyümesiyle doktora bıçak çekti ve darbetti. Olayın ardından araya giren hastane polisi 2 şüpheliyi dışarı çıkarttı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Doktorun şikayetçi olması üzerine Ö.Ş. ve G.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.