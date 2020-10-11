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    İzmir'de doktoru darbeden şüpheli ve imam nikahlı eşi gözaltına alındı

    Kalp rahatsızlığı şikayetiyle acil servise gelen G.B., doktor tarafından maskesini takması için uyarılınca imam nikahlı eşi, doktora önce bıçak çekti ardından darbetti.
    • DHA
    • 11.10.2020 - 08:42
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    İzmir'de doktoru darbeden şüpheli ve imam nikahlı eşi gözaltına alındı

    İzmir'de yaşayan G.B., kalp rahatsızlığı olduğu gerekçesiyle imam nikahlı eşi Ö.Ş. ile birlikte Bornova ilçesinde bulunan Türkan Özilhan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne geldi.

    MASKE UYARISINA SİNİRLENDİ

    Muayenesi tamamlandıktan ve iyi olduğu belirlendikten sonra doktor M.B., G.B.'ye maskesini takmasını istedi. Maske takmayacağını söyleyen G.B., "Sen doktorsun işini yap, karışma bana" diye çıkıştı.

    İzmir de doktoru darbeden şüpheli ve imam nikahlı eşi gözaltına alındı #1

    EŞİ DOKTORA SALDIRDI

    Ardından Ö.Ş., tartışmanın büyümesiyle doktora bıçak çekti ve darbetti. Olayın ardından araya giren hastane polisi 2 şüpheliyi dışarı çıkarttı.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Doktorun şikayetçi olması üzerine Ö.Ş. ve G.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de doktoru darbeden şüpheli ve imam nikahlı eşi gözaltına alındı #2

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