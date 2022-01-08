İzmir'de dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı

Sosyal medyada dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik operasyonda tutuklanan Simge Barankoğlu ile Yeşim Aydın, 56 gün sonra serbest kaldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen suç şebekesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler şebekenin kullanıcıları sosyal medya üzerinden oynanan oyundan para ödülü kazandıkları ancak belli miktarda vergiyi vererek ödülü alabilecekleri yalanıyla kandırdıklarını tespit etti.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

10 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu (27) ve Yeşim Aydın (27)'ın da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Barankoğlu ve Aydın'ın da olduğu 16'sı tutuklandı, diğer 2'si ise serbest bırakıldı. Öte yandan 1 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 17'ye çıktı.

Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı







"GEÇİMİMİ REKLAMLARDAN SAĞLIYORUM"

Şüphelilerden Simge Barankoğlu'nun ifadesinde, "Sosyal medya fenomeniyim. Geçimimi reklam alarak sağlıyorum. Soruşturmaya konu bu eylem de diğer reklamlar gibiydi. Tarafları ve müştekileri tanımıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum." dediği öğrenildi.





"KİMSEYİ DOLANDIRMADIM"

Yeşim Aydın da ifadesinde, "Geçimimi sosyal medyada reklam yaparak sağlıyorum. Bu kişiler benimle temasa geçip reklam vermek istediklerini söyledi. Ben de işim bu olduğu için kabul ettim. Böyle bir dolandırıcılık suçunun işlendiğini bilseydim asla kabul etmezdim. Bana verilen isim ve soyadlarının sahte olduğunu emniyette öğrendim. Kimseyi dolandırmak için çalışmadım. Müştekilerin hiçbiri ile iletişime geçmedim, para istemedim. Sadece reklam ücreti aldım. Çok üzgünüm." diyerek kendini savundu.





İKİ İSİM TAHLİYE OLDU

Şüphelilerle ilgili soruşturma sürerken, sulh ceza hakimliğinin aylık gerçekleştirdiği tutukluluk değerlendirme duruşmasında dün yeni bir karar verildi. 56 gündür cezaevinde bulunan sosyal medya fenomenleri Barankoğlu ve Aydın'ın tahliyesine karar verildi.



