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    İzmir'de dolmuş şoförü, bir genci kafasından vurdu

    İzmir'de dolmuş şoförü T.O., husumetli olduğu Batuhan Çakal'ı silahla başından vurarak öldürdü.
    • DHA
    • 07.09.2020 - 05:59
    • Güncelleme : 07.09.2020 - 05:59
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    İzmir'de dolmuş şoförü, bir genci kafasından vurdu

    Olay, saat 00.30 sıralarında Karşıyaka ilçesi 7532 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Karşıyaka taraftarı olan Batuhan Çakal(18), arkadaşları ile birlikte parkta pankart yaptı.

    ARACIYLA YANAŞIP DEFALARCA ATEŞ ETTİ

    Daha sonra arkadaşlarından ayrılan Çakal evine gittiği sırada, aralarında daha önceden husumet bulunan T.O.(25) dolmuş ile Çakal'ın yanına yaklaşarak tabanca ile ardı ardına ateş etti. Çakal başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli ise hızla olay yerinden uzaklaştı.

    İzmir de dolmuş şoförü, bir genci kafasından vurdu #1

    AĞIR YARALI GENÇ KURTARILAMADI

    Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Çakal, ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İzmir de dolmuş şoförü, bir genci kafasından vurdu #2

    KATİLİ YAKALANDI

    Olay sonrası dolmuşla evine giden T.O., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan T.O. sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

    İzmir de dolmuş şoförü, bir genci kafasından vurdu #3

    Saldırıda hayatını kaybeden Batuhan Çakal'ın cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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