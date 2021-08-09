Bornava ilçesinden Buca’ya gitmek üzere dolmuşa binen kadın, yolculardan biri tarafından taciz edildi. Kadın, taciz anlarını cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

İzmir’in Bornava ilçesinden Buca ilçesine gitmek isten bir kadın, dolmuşa bindi.

Dolmuşun kalabalık olması nedeni ile ayakta yolculuk yapmak zorunda kalan kadın, yolculardan biri tarafından tacize uğradı.

Taciz anlarını cep telefonu kamerası ile çeken kadın, görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı.

ARKA KAPIDAN İNDİRİLDİ

Görüntülerde bir şahsın, kadının omzuna elini attığı, kadına dokunarak saçlarıyla oynadığı görüldü.

Tacize uğrayan kadın, durumu minibüs şoförüne bildirdiğini fakat bir şey yapılmadığını, yalnızca şahsın arka kapıdan indirildiğini belirtti.

İzmir’de dolmuşta taciz edilen kadın o anları kaydetti VİDEO



“BEN NEDEN HERHANGİ BİR YERDE TACİZE UĞRUYORUM”

Kadın, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı görüntülere şu ifadeleri not düştü:

“Ben neden sokağa çıkarken, gezerken, minibüste, durakta, takside, metroda, herhangi bir yerde neden tacize uğruyorum? Herkes gibi bizim de hakkımız bu gezmek, dışarı çıkmak, toplu taşıtlara binmek. Gördüğünüz gibi adam taciz ediyor ve ben şoföre söylediğimde sadece arabandan indirmek oldu.”