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    İzmir'de dönercideki cinayetin kürdan nedeniyle işlendiği belirlendi

    Girdiği dönerci dükkanında bıçaklanarak öldürülen 21 yaşındaki Habib Ay'ın, kürdan istedikten sonra çıkan tartışma nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 23.11.2021 - 15:43
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    İzmir'de dönercideki cinayetin kürdan nedeniyle işlendiği belirlendi

    Dün saat 18.30 sıralarında İzmir'deki Bayraklı Mahallesi 1639 Sokak'ta dönerci dükkanına gelen bir grup müşteri ile işletme sahipleri A.S. (40) ve V.S.S. (35) arasında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Habib Ay, S.Ö. (33), G.A. (22), A.A. (24) ve işletme sahibi A.S. bıçakla, V.S.S. ise darp sonucu yaralandı.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralılardan S.Ö. ile A.A. özel bir hastaneye, G.A. ve Habip Ay ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ay, buradan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ay'ın cenazesi, yakınlarına teslim alındı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

    KÜRDAN İSTEMESİ NEDENİYLE ÇIKAN KAVGADA ÖLDÜ

    Bu arada olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Habib Ay'ın döner yedikten sonra birkaç kez kürdan istediği, işletmecilerin bu talebe olumsuz cevap vermesi üzerine çıkan tartışmada darbedildiği belirtildi.

    ARKADAŞLARINA HABER VERDİ

    Ay'ın telefonla arkadaşlarını arayıp durumu anlattığı, bunun üzerine dükkan gelenler ile işletmeciler arasında kavga çıktığı, bu sırada Ay'ın bıçaklandığı ifade edildi.

    Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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