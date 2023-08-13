İzmir'de drone ile uyuşturucu operasyonu! 24 kişi yakalandı Uyuşturucu tacirlerine karşı dron destekli operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, binlerce kök kenevir bitkisi ele geçirilirken gözaltına alınan 24 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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İHA

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarla her geçen gün yeni bir başarı elde ediliyor.

Zehir tacirlerine göz açtırmayan güvenlik güçleri drone desteği ile zehir tacirlerinin kökünü kazımakta kararlı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi, sahte ve kaçak içki ticareti ile kullanımının engellenmesi maksadıyla çalışmalar yürütüyor.

Bu çerçevede, cumhuriyet başsavcılıklarının koordine ve talimatları istikametinde harekete geçildi.

Farklı ilçelere operasyon düzenlendi

İzmir İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları tarafından, 1-13 Ağustos 2023 tarihleri arasında Beydağ, Kiraz ve Torbalı ilçelerinde dron destekli operasyonlar düzenlendi.

Uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlarda 7 kilo 586 gram kubar esrar, 1 bin 208 kök kenevir bitkisi, 30 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

24 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

23 şüphelinin ise adli işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.