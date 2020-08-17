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    İzmir'de düğün konvoyu tüneli trafiğe kapattı

    Düğüne gitmek için araçlarıyla konvoy oluşturan grup, Bayraklı Tünelleri'nde araçlarından inerek kornalar eşliğinde oyun oynadı.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 12:54
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    İzmir'de düğün konvoyu tüneli trafiğe kapattı

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde düğüne gitmek için konvoy oluşturan bir grup, kentin en işlek tüneli olan Bayraklı Tünelleri’ni trafiğe kapattı.

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR

    Kornalar eşliğinde tüneli kapatan vatandaşların bir kısmı oynarken, bazıları da o anları çekip sosyal medya hesabından yayınladı.

    Görüntülerdeki bir vatandaşın, “Böyle de yolu keserler.” demesi de oldukça dikkat çekti. O anlarda tünelde trafik kilitlenirken, diğer sürücüler ise bu duruma tepki gösterdi.

    İzmir'de düğün konvoyu tüneli trafiğe kapattı ViDEO

    İzmir de düğün konvoyu tüneli trafiğe kapattı #1

    İzmir de düğün konvoyu tüneli trafiğe kapattı #2

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