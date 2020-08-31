İzmir'de düğün konvoyunda ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı

Yasağa rağmen sünnet düğünü sonrası yapılan konvoydan havaya açılan ateş, evinin balkonunda oturan Neriman Bulut'u yaraladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Çayır Mahallesi'nde, bir sünnet düğünü sonrası yasağa rağmen konvoy yapıldı.

Şehir turu yapan konvoydaki bazı araçlardan ise havaya kutlama için ateş açıldı.

SAÇMALAR 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA İSABET ETTİ

Bu sırada evinin balkonunda oturan 5 yaşındaki Neriman Bulut, yüzüyle birlikte, vücudunun çeşitli yerlerinden saçmayla yaralandı.

Bulut, ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bulut, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi sonrası ise taburcu edildi.

8 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Olayla ilgili konvoydaki iki araçta bulunan toplam 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerle birlikte ele geçirilen 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ve kartuşlara da el konulduğu bildirildi.

DÜĞÜN SAHİBİNE 28 BİN LİRA CEZA

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayan düğün sahibi Mehmet G. hakkında ise yasağa rağmen konvoy yapılması, sosyal mesafeye uymamak ve izinsiz düğün yapmak gerekçeleriyle toplam 28 bin 620 TL idari para cezası uygulandı.