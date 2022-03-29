Düğün konvoyunda pompalı tüfekle ateş açan magandaların balkonda bekleyen çocukların canlarını hiçe sayması dikkat çekerken, yaşanan o anlar telefonu kamerası ile görüntülendi.

İzmir’in Menemen ilçesine bağlı Yahşelli Mahallesi’nde bulunan şahıslar düğün konvoyu geldiği esnada pompalı tüfekle peş peşe ateş açtı.

Otomobilden inen kişilerin de havaya ateş açması bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, o esnada bir evin balkonunda bulunan çocuklar dikkat çekti.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTILAR

Olayda şans eseri herhangi bir ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri ise kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de düğün konvoyundan inip ateş açtılar VİDEO









