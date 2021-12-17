Euro
17.7544
-0.3%
Dolar
15.6619
-0.12%
Altın
906.92
-0.03%
Borsa
2.279
0%
Bitcoin
747.912
3.02%
BTXN Coin
39.28
-0.05%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C
    İzmir'de düğünde 'halay başı olma' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

    İzmir'de düğünde 'halay başı olma' kavgası: 1'i ağır 3 yaralı

    Bornova ilçesinde, düğüne katılan Suriye uyruklu davetliler arasında 'halay başı olma' nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 05:10
    • Güncelleme : 17.12.2021 - 05:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde, bir düğün salonunda yapılan düğüne katılan Suriye uyruklu davetliler arasında iddiaya göre 'halay başı olma' nedeniyle tartışma çıktı.

    BİRBİRLERİNE BIÇAK ÇEKTİLER: 3 YARALI

    Gerginliğin artması sonucu düğün salonundan çıkartılan kişiler, tartışmayı sokakta da sürdürdü. Kısa süre sonra taraflar bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Kavgada B.H. (24), M.H. ve V.H. (22), aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

    İzmir de düğünde halay başı olma kavgası: 1 i ağır 3 yaralı #1

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Çok kan kaybettiği belirlenen B.H., Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, diğer yaralılar ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan B.H.'nin göğüs bölgesinden bıçaklandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaralıların yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

    İzmir de düğünde halay başı olma kavgası: 1 i ağır 3 yaralı #2

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Kavgayla ilgili soruşturma başlatan polis, 3 kişiyi yaralayan şüphelinin H.H. olduğu belirledi. Olaydan sonra kaçan H.H.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    İzmir de düğünde halay başı olma kavgası: 1 i ağır 3 yaralı #3

    İzmir de düğünde halay başı olma kavgası: 1 i ağır 3 yaralı #4

    İzmir de düğünde halay başı olma kavgası: 1 i ağır 3 yaralı #5

    İzmir de düğünde halay başı olma kavgası: 1 i ağır 3 yaralı #6

    İzmir de düğünde halay başı olma kavgası: 1 i ağır 3 yaralı #7

    İzmir de düğünde halay başı olma kavgası: 1 i ağır 3 yaralı #8

    İzmir de düğünde halay başı olma kavgası: 1 i ağır 3 yaralı #9

    İzmir de düğünde halay başı olma kavgası: 1 i ağır 3 yaralı #10

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir