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    İzmir'de düğünü yıkım ekipleri bastı, düğün yarıda kesildi

    İzmir'in hazine arazisi üzerine platform koyuldu iddiası üzerine bölgeye gelen yıkım ekipleri, o sırada bir çiftin düğününe denk geldi. Yıkım emri gerekçesiyle düğün iptal oldu.
    • 04.06.2022 - 05:47
    • Güncelleme : 04.06.2022 - 05:52
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    İzmir'de düğünü yıkım ekipleri bastı, düğün yarıda kesildi

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ve 142 yıllık geçmişiyle tarihi bir bina olan Saime Sultan Yalısı'nda dün akşam ilginç görüntüler meydana geldi.

    Genellikle düğünlerin yapıldığı işletmede, işletmecilerin deniz kıyısındaki hazine arazisi üzerine koyduğu öne sürülen platformlar, belediye ekipleri tarafından yıkıldı.

    Düğün sahipleri neye uğradığını şaşırdı

    Dün akşam saatlerinde iş makineleri ile Saime Sultan Yalısı'na gelen belediye ekipleri, kaçak olduğu öğrenilen platformları yıkmaya başladı. Platformun yıkılmasıyla birlikte düğün yapılan alanda iş makineleri gören düğün sahipleri ise neye uğradığını şaşırdı. Yıkım işlemi nedeniyle düğün iptal olurken, gerginliğin önüne geçmek amacıyla polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Polisin aldığı güvenlik önlemlerinin ardından yıkım süreci devam etti.

    İzmir de düğünü yıkım ekipleri bastı, düğün yarıda kesildi #1

    Mühür fekki yapılmış

    İHA'nın haberine göre, belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre işletmenin 775 sayılı Gecekondu Kanunu'na muhalefet ettiği, sahil kısmında bulunan platformun devlet arazisi üzerine kaçak olarak inşa edildiği öne sürüldü. Öte yandan kanuna muhalefetten dolayı mühürlenen işletmenin mühür fekki yaparak organizasyonlarını sürdürdüğü de bildirildi.

    İzmir de düğünü yıkım ekipleri bastı, düğün yarıda kesildi #2

    İzmir de düğünü yıkım ekipleri bastı, düğün yarıda kesildi #3

    İzmir de düğünü yıkım ekipleri bastı, düğün yarıda kesildi #4

    İzmir de düğünü yıkım ekipleri bastı, düğün yarıda kesildi #5


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