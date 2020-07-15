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- İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yaptı
İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yaptı
- DHA
- 15.07.2020 - 09:35
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri, şüpheli gördükleri motosikletliyi durdurmak istedi.
Polisin 'dur' ihtarına uymayan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Y.S., arkasında oturan E.T. (30) ile kaçmaya başladı.
YARIM SAAT SÜREN KOVALAMACA
İzmir çevre yolunu kullanan motosikletli, Karşıyaka ve Bayraklı ilçesi arasında gidip, gelerek, polisin takibini sonlandırmaya çalıştı. Polis ile motosikletli arasındaki kovalamaca yaklaşık yarım saat boyunca sürdü.
HER İKİSİ DE YARALANDI
Motosikletli, İzmir çevre yolu çıkışı Onur Mahallesi 7371/3 Sokak'ta virajı alamayarak, refüje çarptı. Motosikletten yola savrulan Y.S. ve E.T. yaralanırken, polis de durumu sağlık ekibine bildirdi.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara müdahale etti. 2 yaralı, daha sonra ambulanslarla Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.