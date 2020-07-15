İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yaptı

İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yaptı

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Yarım saat süren kovalamacanın ardından alamayarak, refüje çarpan motosikleti ve yanındaki kişi, ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri, şüpheli gördükleri motosikletliyi durdurmak istedi.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Y.S., arkasında oturan E.T. (30) ile kaçmaya başladı.

YARIM SAAT SÜREN KOVALAMACA

İzmir çevre yolunu kullanan motosikletli, Karşıyaka ve Bayraklı ilçesi arasında gidip, gelerek, polisin takibini sonlandırmaya çalıştı. Polis ile motosikletli arasındaki kovalamaca yaklaşık yarım saat boyunca sürdü.

HER İKİSİ DE YARALANDI

Motosikletli, İzmir çevre yolu çıkışı Onur Mahallesi 7371/3 Sokak'ta virajı alamayarak, refüje çarptı. Motosikletten yola savrulan Y.S. ve E.T. yaralanırken, polis de durumu sağlık ekibine bildirdi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara müdahale etti. 2 yaralı, daha sonra ambulanslarla Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.