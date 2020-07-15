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    İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yaptı

    Yarım saat süren kovalamacanın ardından alamayarak, refüje çarpan motosikleti ve yanındaki kişi, ambulansla hemen hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 15.07.2020 - 09:35
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    İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yaptı

    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri, şüpheli gördükleri motosikletliyi durdurmak istedi.

    Polisin 'dur' ihtarına uymayan 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Y.S., arkasında oturan E.T. (30) ile kaçmaya başladı.

    YARIM SAAT SÜREN KOVALAMACA

    İzmir çevre yolunu kullanan motosikletli, Karşıyaka ve Bayraklı ilçesi arasında gidip, gelerek, polisin takibini sonlandırmaya çalıştı. Polis ile motosikletli arasındaki kovalamaca yaklaşık yarım saat boyunca sürdü.

    İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yaptı #1

    HER İKİSİ DE YARALANDI

    Motosikletli, İzmir çevre yolu çıkışı Onur Mahallesi 7371/3 Sokak'ta virajı alamayarak, refüje çarptı. Motosikletten yola savrulan Y.S. ve E.T. yaralanırken, polis de durumu sağlık ekibine bildirdi.

    İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yaptı #2

    TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

    İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara müdahale etti. 2 yaralı, daha sonra ambulanslarla Çiğli Bölge Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, polisin başlattığı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

    İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yaptı #3

    İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yaptı #4

    İzmir'de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, kaza yaptı #5

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