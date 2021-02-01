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    İzmir’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 22 bin lira ceza

    ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü yaptığı kaza sonrası yunus timleri tarafından yakalanırken, 6 kişiye yaklaşık 22 bin lira ceza yazıldı. Kaçan bir şüpheli ise aranıyor.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 07:28
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 07:32
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    İzmir’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 22 bin lira ceza

    İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bahariye Mahallesi’nde yunus timlerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 35 ACP 320 plakalı otomobilin sürücüsü Baran Ç. (25), ekiplerden kaçmaya başladı.

    Araç ile ekipler arasında yaşanan kovalamacanın ardından Baran Ç., idaresindeki otomobil, bir kahvehanenin giriş kısmında bulunan brandaların demir ayaklarına çarparak durabildi.

    22 BİN LİRA CEZA

    Ekipler tarafından araç içerisindeki 5 kişi kıskıvrak yakalanırken, bir kişi ise olay yerinden kaçtı.

    Araçta bulunan 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, sürücü Baran Ç’ye ise ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı.

    Öte yandan aracın sahibi olan kişiye de kesilen cezalar ile birlikte toplam 6 kişiye yaklaşık 22 bin lira cezai işlem uygulandı.

    İzmir’de dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 22 bin lira ceza #1

    ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Araç olay yerine gelen çekici vasıtası ile sokaktan kaldırırken, aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

    Olay yerinden kaçan bir şahsı yakalamak içinse çalışma başlatıldı.

    İzmir’de dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 22 bin lira ceza #2

    İzmir’de dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 22 bin lira ceza #3

    İzmir’de dur ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 22 bin lira ceza #4

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