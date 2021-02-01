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İzmir’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 22 bin lira ceza

İzmir’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 22 bin lira ceza

‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü yaptığı kaza sonrası yunus timleri tarafından yakalanırken, 6 kişiye yaklaşık 22 bin lira ceza yazıldı. Kaçan bir şüpheli ise aranıyor.