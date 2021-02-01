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- İzmir’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 22 bin lira ceza
İzmir’de 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaza yaptı: 22 bin lira ceza
- İHA
- 01.02.2021 - 07:28
- Güncelleme : 01.02.2021 - 07:32
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Bahariye Mahallesi’nde yunus timlerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 35 ACP 320 plakalı otomobilin sürücüsü Baran Ç. (25), ekiplerden kaçmaya başladı.
Araç ile ekipler arasında yaşanan kovalamacanın ardından Baran Ç., idaresindeki otomobil, bir kahvehanenin giriş kısmında bulunan brandaların demir ayaklarına çarparak durabildi.
22 BİN LİRA CEZA
Ekipler tarafından araç içerisindeki 5 kişi kıskıvrak yakalanırken, bir kişi ise olay yerinden kaçtı.
Araçta bulunan 5 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden, sürücü Baran Ç’ye ise ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan ceza yazıldı.
Öte yandan aracın sahibi olan kişiye de kesilen cezalar ile birlikte toplam 6 kişiye yaklaşık 22 bin lira cezai işlem uygulandı.
ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Araç olay yerine gelen çekici vasıtası ile sokaktan kaldırırken, aracın trafikten men edildiği öğrenildi.
Olay yerinden kaçan bir şahsı yakalamak içinse çalışma başlatıldı.