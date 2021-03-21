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- İzmir'de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı
İzmir'de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı
- DHA
- 21.03.2021 - 07:55
- Güncelleme : 21.03.2021 - 08:11
İzmir'in Karabağlar ilçerine bağlı Umut Mahallesi 3863 sokakta, 35 ARF 100 plakalı otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
DEMİRLER, ARACIN ÖNÜNDEN GİRDİ, ARKASINDAN ÇIKTI
Yaşanan kovalamaca, otomobil sürücüsünün yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen kaza ile son buldu. Kazada, yaya köprüsünde bulunan demir, otomobilin ön camından girip, arka kısmından çıktı.
İzmir'de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı-Video
SÜRÜCÜ KAÇTI, YANINDAKİLER CEZAYI YEDİ
Otomobilin sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, araçtaki M.Ç., M.U. ve B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan şüpheliler emniyete götürüldü.
M.Ç., M.U. ve B.K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi.
Otomobil trafikten men edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.