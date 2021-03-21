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    İzmir'de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı

    Karabağlar ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki otomobil, geçmeye çalıştığı köprünün demirlerine saplandı.
    • DHA
    • 21.03.2021 - 07:55
    • Güncelleme : 21.03.2021 - 08:11
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    İzmir'de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı

    İzmir'in Karabağlar ilçerine bağlı Umut Mahallesi 3863 sokakta, 35 ARF 100 plakalı otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

    DEMİRLER, ARACIN ÖNÜNDEN GİRDİ, ARKASINDAN ÇIKTI

    Yaşanan kovalamaca, otomobil sürücüsünün yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen kaza ile son buldu. Kazada, yaya köprüsünde bulunan demir, otomobilin ön camından girip, arka kısmından çıktı.

    İzmir'de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı-Video

    İzmir de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı #1

    SÜRÜCÜ KAÇTI, YANINDAKİLER CEZAYI YEDİ

    Otomobilin sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, araçtaki M.Ç., M.U. ve B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan şüpheliler emniyete götürüldü.

    İzmir de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı #2

    M.Ç., M.U. ve B.K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi.

    İzmir de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı #3

    Otomobil trafikten men edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

    İzmir de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı #4

    İzmir de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı #5

    İzmir de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı #6

    İzmir de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı #7

    İzmir de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı #8

    İzmir de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı #9

    İzmir de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı #10

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