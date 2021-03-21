Karabağlar ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kimliği belirsiz sürücü yönetimindeki otomobil, geçmeye çalıştığı köprünün demirlerine saplandı.

İzmir'in Karabağlar ilçerine bağlı Umut Mahallesi 3863 sokakta, 35 ARF 100 plakalı otomobilin kimliği belirsiz sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

DEMİRLER, ARACIN ÖNÜNDEN GİRDİ, ARKASINDAN ÇIKTI

Yaşanan kovalamaca, otomobil sürücüsünün yaya köprüsünden geçmeye çalıştığı sırada meydana gelen kaza ile son buldu. Kazada, yaya köprüsünde bulunan demir, otomobilin ön camından girip, arka kısmından çıktı.

İzmir'de dur ihtarına uymayan sürücünün aracı demirlere saplandı-Video

SÜRÜCÜ KAÇTI, YANINDAKİLER CEZAYI YEDİ

Otomobilin sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, araçtaki M.Ç., M.U. ve B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan şüpheliler emniyete götürüldü.

M.Ç., M.U. ve B.K.'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 9 bin 450 TL idari para cezası kesildi.

Otomobil trafikten men edilirken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.