İzmir'de eğlence merkezinde duvar çöktü: 6 kişi yaralandı

- İzmir Bornova'daki eğlence merkezinde dekor duvar çöktü.
- Olayda 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
- Yaralıların durumları iyi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İzmir'in Bornova ilçesi Kazımdirik Mahallesi'ndeki eğlence merkezindeki dekor duvar, henüz bilinmeyen nedenle müşterilerin üzerine çöktü.
Dekorun altında kalan 6 müşteri yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI İYİ
Ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.