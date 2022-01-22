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- İzmir'de ehliyet sınavına kameralı maskeyle girdi
İzmir'de ehliyet sınavına kameralı maskeyle girdi
- AA
- 22.01.2022 - 17:32
- Güncelleme : 22.01.2022 - 17:45
İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro amirliği ekipleri, Alsancak Melih Özakat İlkokulu’nda ehliyet sınavı yapıldığı sırada okul çevresinde bulunan bir otomobildeki 2 kişiden şüphelendi.
Ekiplerin takibi sonucu cep telefonlarından sınav kağıdı görüntülerini incelediği saptanan Adem A. (27) ve Fatih A (31) ile sınava giren Mahsun E. (26) gözaltına alındı.
MASKESİNDEN KAMERA, KULAĞINDAN BÖCEK ÇIKTI
Mahsun E.'nin maskesine açtığı delikten mini kamerayla sınav kağıdından canlı kayıt yaptığı, görüntülerin taşınabilir modemle diğer şüphelilerin telefonlarına aktarıldığı, kulağın içine yerleştirilen kulaklıkla da yanıtların verildiği saptandı.
İzmir'de ehliyet sınavına kameralı maskeyle girdi VİDEO
DÜZENEK İÇİN 7 BİN LİRA ÖDEDİ
Adem A. ve Fatih A'nın, Mahsun E.'den bu kopya düzeneği için 7 bin lira aldıkları öğrenildi. Ekipler, 3 telefon, kamera düzeneği, taşınabilir modem ve kulaklığa el koydu. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.