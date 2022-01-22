Cerrahi maskeye yerleştirdikleri mini kamera ve kulaklıkla ehliyet sınavında kopya çeken ve veren 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro amirliği ekipleri, Alsancak Melih Özakat İlkokulu’nda ehliyet sınavı yapıldığı sırada okul çevresinde bulunan bir otomobildeki 2 kişiden şüphelendi.

Ekiplerin takibi sonucu cep telefonlarından sınav kağıdı görüntülerini incelediği saptanan Adem A. (27) ve Fatih A (31) ile sınava giren Mahsun E. (26) gözaltına alındı.

MASKESİNDEN KAMERA, KULAĞINDAN BÖCEK ÇIKTI

Mahsun E.'nin maskesine açtığı delikten mini kamerayla sınav kağıdından canlı kayıt yaptığı, görüntülerin taşınabilir modemle diğer şüphelilerin telefonlarına aktarıldığı, kulağın içine yerleştirilen kulaklıkla da yanıtların verildiği saptandı.

İzmir'de ehliyet sınavına kameralı maskeyle girdi VİDEO



DÜZENEK İÇİN 7 BİN LİRA ÖDEDİ

Adem A. ve Fatih A'nın, Mahsun E.'den bu kopya düzeneği için 7 bin lira aldıkları öğrenildi. Ekipler, 3 telefon, kamera düzeneği, taşınabilir modem ve kulaklığa el koydu. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.