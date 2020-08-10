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    İzmir'de ekmek bıçağı ile babasını bıçakladı 

    Ödemiş'te kızı tarafından karnından bıçaklanan babanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 08:35
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 08:35
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    İzmir'de ekmek bıçağı ile babasını bıçakladı 

    İzmir'de baba ile kızı arasındaki tartışma kanlı bitti.

    Ödemiş ilçesinde, G.T. (31) isimli kadın, tartıştığı babası H.G.'yi (53) bıçakla yaraladı.

    Dün saat 21.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana gelen olayda, G.T. ile babası H.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    BABASINI KARNINDAN BIÇAKLADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine G.T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile babasını karnından bıçakladı.

    Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla H.G., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Gözaltına alınan G.T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    İzmir de ekmek bıçağı ile babasını bıçakladı  #1

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