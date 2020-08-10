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- İzmir'de ekmek bıçağı ile babasını bıçakladı
İzmir'de ekmek bıçağı ile babasını bıçakladı
Ödemiş'te kızı tarafından karnından bıçaklanan babanın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
- DHA
- 10.08.2020 - 08:35
- Güncelleme : 10.08.2020 - 08:35
İzmir'de baba ile kızı arasındaki tartışma kanlı bitti.
Ödemiş ilçesinde, G.T. (31) isimli kadın, tartıştığı babası H.G.'yi (53) bıçakla yaraladı.
Dün saat 21.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana gelen olayda, G.T. ile babası H.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BABASINI KARNINDAN BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine G.T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile babasını karnından bıçakladı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla H.G., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan G.T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.