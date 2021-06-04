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- İzmir'de ele geçirilen 16 bin 600 litre kaçak mazotla ilgili 1 gözaltı
İzmir'de ele geçirilen 16 bin 600 litre kaçak mazotla ilgili 1 gözaltı
Polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 04.06.2021 - 13:24
- Güncelleme : 04.06.2021 - 13:31
Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesindeki depoda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
16 BİN 600 LİTRE KAÇAK MAZOT YAKALANDI
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada plastik tank ve varillerde 16 bin 600 litre kaçak mazot ile elektrikli aktarım düzeneği ele geçirdi, M.Y. gözaltına alındı.