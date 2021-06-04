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İzmir'de ele geçirilen 16 bin 600 litre kaçak mazotla ilgili 1 gözaltı

İzmir'de ele geçirilen 16 bin 600 litre kaçak mazotla ilgili 1 gözaltı

Polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.