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    İzmir'de ele geçirilen 16 bin 600 litre kaçak mazotla ilgili 1 gözaltı

    Polis ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında, 16 bin 600 litre kaçak mazot ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.06.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 13:31
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    İzmir'de ele geçirilen 16 bin 600 litre kaçak mazotla ilgili 1 gözaltı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelesi devam ediyor.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesindeki depoda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

    16 BİN 600 LİTRE KAÇAK MAZOT YAKALANDI

    Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramada plastik tank ve varillerde 16 bin 600 litre kaçak mazot ile elektrikli aktarım düzeneği ele geçirdi, M.Y. gözaltına alındı.

    İzmir de ele geçirilen 16 bin 600 litre kaçak mazotla ilgili 1 gözaltı #1

    İzmir de ele geçirilen 16 bin 600 litre kaçak mazotla ilgili 1 gözaltı #2

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