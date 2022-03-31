Petrol
107.03
-3.96%
Euro
16.32
-0.23%
Dolar
14.65
-0.01%
Altın
906.84
-0.46%
Borsa
2237
0.31%
Bitcoin
690.981
-0.67%
BTXN Coin
36.97
-4.79%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    İzmir’de ele geçirilen 72 parça tarihi eser koruma altında

    Jandarmanın arama yaptığı otomobilde Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 65 sikke ve 7 obje ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.03.2022 - 10:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de ele geçirilen 72 parça tarihi eser koruma altında

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

    ÇOK SAYIDA PARÇA ELE GEÇİRİLDİ

    Araçta yapılan aramada, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 65 sikke ve 7 tarihi obje ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

    İzmir’de ele geçirilen 72 parça tarihi eser koruma altında #1

    İzmir’de ele geçirilen 72 parça tarihi eser koruma altında #2


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Muhammed Gümüşkaya, Giresun'da yıldızını parlattı
    Futbol

    Muhammed Gümüşkaya, Giresun'da yıldızını parlattı

    Edirne'de katledilen 4 kişilik ailenin torunu konuştu
    3. Sayfa

    Edirne'de katledilen 4 kişilik ailenin torunu konuştu

    Görüş Bildir