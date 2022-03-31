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- İzmir’de ele geçirilen 72 parça tarihi eser koruma altında
İzmir’de ele geçirilen 72 parça tarihi eser koruma altında
Jandarmanın arama yaptığı otomobilde Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 65 sikke ve 7 obje ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 31.03.2022 - 10:53
Yurt genelinde güvenlik güçlerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eğridere Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
ÇOK SAYIDA PARÇA ELE GEÇİRİLDİ
Araçta yapılan aramada, Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 65 sikke ve 7 tarihi obje ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.