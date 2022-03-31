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İzmir’de ele geçirilen 72 parça tarihi eser koruma altında

İzmir’de ele geçirilen 72 parça tarihi eser koruma altında

Jandarmanın arama yaptığı otomobilde Osmanlı, Roma ve Bizans dönemlerine ait 65 sikke ve 7 obje ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.