İzmir'de emekli polis, balta ile öldürüldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde emekli polis memuru olduğu öğrenilen kişi, önünü kesen iki kardeşle girdiği tartışmada balta ile öldürüldü.

Akşam saatlerinde Bülbüldere Mahallesi’nde, 35 NF 559 plakalı aracıyla Yeniçiftlik Mahallesi’ne seyir halinde ilerleyen emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca’nın önü, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Ö.K. ve kardeşi İ.K. tarafından kesildi. Şahıslar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

BİRİ SİLAHLA YARALADI, DİĞERİ BALTAYLA SALDIRDI

Bu esnada emekli polis memuru İbrahim Ağcakoca, yanında taşıdığı silah ile husumetli olduğu şahıslara ateş ederek yaraladı. Yaralanan şahıslardan Ö.K., Ağcakoca’ya balta ile saldırdı. Olayı gören çevre sakinleri durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BALTAYLA YARALANAN ŞAHİS ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede vücudunun değişik bölgelerine darbe aldığı öğrenilen Ağcakoca’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Baltalı saldırıda hayatını kaybeden İbrahim Ağcakoca’nın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan cinayet şüphelisi yaralı Ö.K.’nin Torbalı Devlet Hastanesine, kardeşi İ.K.’nin ise Tire Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.