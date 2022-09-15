İzmir'de, emniyet kemeri ile boğularak öldürülmeye 12 yıl hapis istemi

Hafif ticari araçta emniyet kemeri ile boğularak öldürülen Hakkı Öz’ün davasında yargılanan sevgilisi Buket Çelik hakkında, 12 yıl hapis istemi ile dava açıldı.

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Aşık Veysel Mahallesi 5733 Sokak'ta, 10 Şubat’ta saat 19.30 sıralarında, 17 yıllık evli ve 1 çocuk babası Hakkı Öz (43), hafif ticari araçtaki sürücü koltuğunda emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü.

Olay günü, Öz ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Buket Çelik (40) arasında park halindeki araçta tartışma çıktı.

Buket Çelik’in, sürücü koltuğundaki Öz'ü boynuna doladığı emniyet kemeriyle boğduğu iddia edildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Öz'ün cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri sonrası Hakkı Öz'ün yakınlarına teslim edilen cenazesi, ertesi gün ikindide Menderes ilçe mezarlığında toprağa verildi.

“12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı”

Olay günü gözaltına alınıp, ertesi gün sevk edildiği adliyede tutuklanan Buket Çelik hakkında, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Buket Çelik'in ifadesine de yer verildi.

Çelik, ifadesinde, Hakkı Öz ile aralarında duygusal bir yakınlık olduğunu, ancak gayrimeşru işlerle uğraşıp alkol alması nedeniyle ayrılmak istediğinde kendisine hakaret edip, tehditlerde bulunduğunu belirtti.

“Kendisine doğru çekip yüzümü ısırdı”

Öz'ün kendisini takıntı yapması nedeniyle yanından ayırmadığını da ifadesinde belirten Çelik, olay günü de Öz'ün kendisine hakaret ettiğini ancak korktuğu için sesini çıkartamadığını da kaydederek şu ifadeleri kullandı:

“Saçımı çekip, kendisine doğru çekip yüzümü ısırdı. Ardından Orhan isminde birini arayıp, bana bira ısmarlarsan yanına geleceğim dedi. Sonra sanayiye gittik. Ben araçta beklerken Hakkı, bazı kişilerle orada içki içti.

“Koynumdaki kadını satıyorum”

Daha sonra alkollü şekilde araca gelip kısık bir sesle kulağıma ben kadın parası yiyorum. Koynumdaki kadını satıyorum. Ben çok kötüyüm gibi şeyler söyledi.

“Seni sanayide 20 TL karşılığında herkese satacağım”

Daha sonra araçtan inip bir süre daha alkol aldıktan sonra tekrar gelip bir adet fişek göstererek, 'Seni sanayide 20 TL karşılığında herkese satacağım. Sen zaten alışkınsın' diyerek hareketlerine devam etti.”

“Oğlunu ve senin kelleni keseceğim”

Sanayide 3 saat kadar kaldıklarını anlatan Çelik, daha sonra yaşananları ise iddianamade yer alan ifadesinde şöyle anlattı:

"Hakkı, 'Oğlunu ve senin kelleni keseceğim' diye tehditlerine devam etti. 'Yeter artık bana eziyet etme' diye bağırdım. Bu arada emniyet kemerini bana daha fazla zarar vermemesi için hamle yaparak vücut bölgesine takmak istedim. Ancak kemer boyun kısmına geldi. Bu şekilde kendisini sabit tutmak için kemeri bir tur daha boyun kısmına çevirdim.

“Kemerden kendisini kurtaramadı”

O arada Hakkı, aracın sol ön kapısını açtı. Kapı arasına sol ayağını koyup, kapanmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada ben de araçtan çıkmasını engellemek için dizlerine ve sol elimle de göğsüne bastırıp, sağ elimle de çekmeye başladım. Kalçamla da direksiyonun korna kısmına basarak yardım gelmesini amaçladım. Bu şekilde 2 dakikalık bir mücadele sonrasında Hakkı'nın kapıdan aşağıya kaydığını gördüm. Kemerden kendisini kurtaramadı. Benim çabalarım da yetersiz kaldı. Yardım istemek için gittiğim sırada da polisler beni aldı. Hakkı'nın öldüğünü onlardan öğrendim.”

“Direksiyon simidine oturarak öldürme işlemine devam etmesi bu suçu kasten işlediğinin delilidir”

İddianamede, İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporunda Hakkı Öz'ün ağzından alınan kıl örneklerinin Çelik'e ait olduğunun tespit edildiğine de yer verildi.

Avukat Halil İbrahim Karaağaç, yargılama sırasında sanık Buket Çelik'in iddianamedeki 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Sanık 'kasten adam öldürme' suçunu işlemiştir. Bu yönde cezalandırılmasını istiyoruz. Adli Tıp Raporu'na göre Hakkı Öz, 2.74 promil alkollüdür. Çelik, emniyet kemerini Öz'ün boğazına dolayarak ayrıca direksiyon simidine oturarak eylemi gerçekleştirmiştir. Bu asfiksili (havasızlıktan) ölümler, 5-10 dakika arasında gerçekleşmektedir. 5 dakika direksiyon simidine oturarak öldürme işlemine devam etmesi bu suçu kasten işlediğinin delilidir." dedi.

Adli tıp raporu: ölüm nedeni boğulma

Öte yandan İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı İzmir Morg İhtisas Dairesi, Hakkı Öz ile ilgili detaylı otopsi raporunu hazırladı. Raporun sonuç bölümünde, kanında ethanol ile sildenafil saptanan Öz'ün ölümünün bağla boğma ile oluşmasının mümkün olduğu belirtildi.

Raporda, ölümün mekanik asfiksi (oksijen yetersizliğinden ileri gelen boğulma) ve beyin iskemisi (kan akışının zayıflaması veya tamamen kesilmesi) sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varıldığı da kaydedildi.