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    İzmir'de engelli memur rehin alındı

    Bir kurumda çalışan memur Mehmet A.'yı rehin alan bıçaklı saldırgan Emin S., polis ekiplerince ikna edildi.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 17:59
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    İzmir'de engelli memur rehin alındı

    İzmir'in Alsancak semtinde hareketli dakikalar yaşandı.

    Ticaret Bakanlığı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü önüne gelen Emin S., çevredekilere bir kişinin fotoğrafını göstererek binada olup olmadığını sordu.

    ENGELLİ MEMURU BIÇAKLA REHİN ALDI

    Emin S., şahısların fotoğraftaki kişiyi tanımadıklarını söylemesi üzerine cebindeki bıçağı çıkartarak bina önünde duran ve engelli kadrosunda çalıştığı öğrenilen Mehmet A.'nın boynuna dayadı. Şüphelinin Mehmet A.'yı rehin almasının ardından durum, çevredekiler tarafından polise bildirildi.

    İzmir'de bıçaklı saldırgan engelli memuru rehin aldı

    POLİS İKNA ETTİ

    Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, saldırganı ikna etmek için çalışma başlatıldı. Ekipler, aradığı kişiyi bulmasında yardımcı olacaklarını söyleyerek saldırganı ikna etti.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan Emin S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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