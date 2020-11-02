İzmir'de enkaz altındaki köpek 65 saat sonra kurtarıldı

Enkazda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, canlı bir köpeğe rastladı. Yığınların arasından kurtarılan köpeğe ilk müdahaleyi veterinerler yaptı.

İzmir'de 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalardan mucize kurtuluş haberleri gelmeye devam ediyor.

Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren ekipler, enkaz altında bir köpeğin canlı olduğunu fark etti.

ENKAZDAN SAATLER SONRA KURTARILAN KÖPEK

Bölgede çalışmalar yoğunlaştırılırken, köpek depremden 65 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

VETERİNERLERDEN İLK MÜDAHALE

Ares isimli köpeğin sahibi Gizem İleri'ye haber verilmesinin ardından köpeğe veteriner hekimler tarafından ilk müdahale yapıldı.

Serum takılan köpek tedavi altına alınırken, İleri köpeğine kavuşmanın sevincini yaşadı.

İzmir'de enkaz altından 65 saat sonra bir köpek kurtarıldı ViDEO