İzmir'de epilepsi hastası, ilaç içtikten sonra hayatını kaybetti

İlaç içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan epilepsi hastasının ölümü şüpheli bulununca, polis soruşturma başlattı.

İzmir'e bağlı Yeşilbağlar Mahallesi 647/31 Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın zemin katındaki evinde yaşayan epilepsi hastası Serdar G. (39), önceki gün Aydın'dan imam nikahlı olduğu ileri sürülen eşinin evine geldi.

Dün akşam saatlerinde ilaç aldıktan sonra uyuyan Serdar G.'nin fenalaştığını gören imam nikahlı eşi, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Serdar G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Belediye tabibinin yaptığı incelemede Serdar G.'nin ölümü şüpheli bulundu. Serdar G.'nin cansız bedeni, olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Öte yandan, Serdar G.'nin, her ay düzenli olarak Aydın'dan ilaç yazdırmak için İzmir'e geldiği öğrenildi.









