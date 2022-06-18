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    İzmir'de erkek çocuğunu istismar eden sapık tutuklandı

    Ailesinin şikayeti üzerine erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunan şüpheli tutuklandı. Olayla ilgili çocuğun ailesine baskı uyguladığı iddia edilen polis memuru da açığa alındı…
    • 18.06.2022 - 17:08
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    İzmir'de erkek çocuğunu istismar eden sapık tutuklandı

    İzmir'in Menemen ilçesindeki bir dükkanda çalışan erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunuldu.

    Çocuğun ailesinin şikayeti üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Tutuklandı

    Polis, şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

    Önce emniyette ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Polis açığa alındı

    AA’nın haberine göre olaya ilişkin şikayetçi olmamaları için mağdurun ailesine baskı yaptığı ve aynı nedenle bir kişiyi darbettiği öne sürülen şüphelinin yakını polis memuru da açığa alındı.

    İlçe Emniyet Müdürlüğü, bir de müfettiş talebinde bulundu.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


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