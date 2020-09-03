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    İzmir'de eşi ile malzemeciyi öldüren astsubay intihar etti

    Boşanma aşamasındaki astsubay, kuaför eşinin iş yerinde katliam yaptı. Astsubay, iş yeri önünde tartıştığı eşi ile malzeme getiren kişiyi öldürüp, çalışanı da yaraladıktan sonra canına kıydı.
    • DHA
    • 03.09.2020 - 09:12
    • Güncelleme : 03.09.2020 - 09:12
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    İzmir'de eşi ile malzemeciyi öldüren astsubay intihar etti

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde astsubay olduğu öğrenilen Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti.

    Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasını art arda ateşleyerek katliam yaptı.

    KURŞUN YAĞDIRDI

    Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile iş yerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper R.'ye isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşleyerek yere yığıldı.

    İzmir de eşi ile malzemeciyi öldüren astsubay intihar etti #1

    ÇALIŞAN AĞIR YARALANDI

    Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper R. ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, iş yeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

    İzmir de eşi ile malzemeciyi öldüren astsubay intihar etti #2

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Önal, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    İzmir de eşi ile malzemeciyi öldüren astsubay intihar etti #3

    Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

    İzmir de eşi ile malzemeciyi öldüren astsubay intihar etti #4

    İzmir de eşi ile malzemeciyi öldüren astsubay intihar etti #5

    İzmir de eşi ile malzemeciyi öldüren astsubay intihar etti #6

    İzmir de eşi ile malzemeciyi öldüren astsubay intihar etti #7

    İzmir de eşi ile malzemeciyi öldüren astsubay intihar etti #8

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