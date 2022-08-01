Boşanmak istediği Çetin Karanlık tarafından bıçakla rehin alınan Gülşen Karanlık, KADES’i kullandı. Karanlık 3 buçuk saatin sonunda, özel harekat polisleri tarafından kurtarıldı.

İzmir’in Bayraklı ilçesine bağlı Alpagut Mahallesi 1620/53 Sokak'ta, 28 Temmuz saat 10.00 sıralarında, 1 yıldır ayrı yaşadığı eşi Gülşen Karanlık'ın (39) evine gelen Çetin Karanlık (42), barışma teklifi reddedilince kadını kendisini aldattığı gerekçesi ile bıçakla rehin aldı.

Gülşen Karanlık’ın KADES’i kullanması ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çetin Karanlık’ın ikna edilmesi için müzakereci de gönderildi.

Özel harekat polisleri operasyon düzenledi

İkna çabaları sonuç vermedi.

3 buçuk saat sonunda özel harekat polisleri, eve operasyon düzenledi.

DHA’nın haberine göre; koçbaşıyla evin kapısını kırıp içeri giren ekipler, Gülşen Karanlık'ı kurtardı.

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri ve çizikler olan Gülşen Karanlık hastaneye götürüldü. Çetin Karanlık, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çetin Karanlık, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

“Çocuklar çıkınca direkt içeriye daldı ve kapıyı kilitledi”

Gülşen Karanlık, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

“Zaten 1 yıldır ayrı yaşıyorduk ve boşanmak istiyordum. Bu süre zarfında da sürekli telefonla beni taciz ve tehdit ediyordu. Olaydan birkaç gün önce burnumdan ameliyat olmuştum. Bu sebeple de evdeydim. Çocuklarımı işe gönderdim. Çocuklar çıkınca direkt içeriye daldı ve kapıyı kilitledi.

İzmir'de eşi tarafından bıçakla rehin alınan kadın, yaşadıklarını anlattı VİDEO

“Uyuşturucu etkisindeydi”

Beni bırakması için bağırmaya başladım. Normal bir durumda değildi. Uyuşturucu etkisindeydi. Kapıyı kilitledikten sonra barışmak istediğini söyledi. Ben de kendisine tedaviye ihtiyacı olduğunu ve barışmak istemediğimi belirttim.





“Bıçağı boğazıma dayayıp rehin aldı”

Daha sonra da KADES'e ihbarda bulundum. Evden çıkmasını söyledim ama beni dinlemedi ve 'Beraber öleceğiz' dedi, bıçağı boğazıma dayayıp rehin aldı.

“Hem öleceğimi hem kurtulacağımı düşündüm”

Bıçağı, jileti ve cam parçasını boğazıma dayadı. Bunun dışında bir eli de saçımdaydı. Saçımı kavradıktan sonra bir daha bırakmadı. Kendisini aldattığımı söylüyordu. Ben bunun her ne kadar doğru olmadığını söylesem de inandıramadım. Sürekli 'beraber öleceğiz' demeye devam ediyordu. İkna edilmeyince polisler eve girdi ve beni kurtardı. Allah kimseye yaşatmasın çok kötüydü. Aslında hem öleceğimi hem kurtulacağımı düşündüm.





“Her baygınlık geçirdiğimde beni saçlarımdan tutarak ayılttı”

Beni öldürmesi an meselesiydi ancak bir yanım da 'beni kurtaracaklar' diye umutluydu. Vücudumun çeşitli yerlerinde çizikler var. Sırtımda yara izleri var. Beni boğmaya çalıştığı için boynumda morluklar oluştu. Vücudumun birçok yerinde darp izleri var. Üç kez baygınlık geçirdim. Her baygınlık geçirdiğimde beni saçlarımdan tutarak ayılttı.

“Bir kadın cinayeti daha yaşanmasın”

Adalet istiyorum. Çünkü korkum hala geçmedi. Olayın ardından gözüme uyku girmiyor. Kafamın bir yerinde hep ya dışarı çıkıp yarım kalan işini tamamlarsa düşüncesi var. Çünkü bu insanın tedavi görmesi gerekiyor. 23 senedir bunları yaşıyorum. Bir kadın cinayeti daha yaşanmasın. Televizyonlarda görüp gözyaşı döktüğüm olayı bizzat yaşadım. Hukuki mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim.”