İzmir’de eşini 2 çocuğunun gözleri önünde darbetti

2 çocuk annesi genç kadının çocuklarının gözü önünde kocası tarafından darbedilmesi anbean cep telefonu görüntülerine yansırken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akşam saatlerinde işten çıkan ve İzmir’in Aliağa ilçesi Kazım Dirik Mahallesi 370 Sokak’taki evine gelen, bir gün önce de eşini darbettiği ileri sürülen T.Y. (27), biri 3 yaşında ve engelli diğeri ise 6 yaşındaki kızlarının gözlerini önünde İran uyruklu eşi K.K.’ye (25) şiddet uygulamaya başladı.

Evin içerisinde devam eden şiddet olayı daha sonra genç kadının can havliyle kendisini balkona atmasına rağmen devam etti.

KÜÇÜK KIZLARI AĞLAMA SESİ MAHALLEDE İNLEDİ

Bu esnada gözleri önünde anneleri darbedilen küçük kızların ağlama sesleri ve feryadı, tüm mahalleyi ayağa kaldırdı.

Yaşanan korku dolu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kayda alındı.

İzmir'de karısını çocuklarının önünde darbetti VİDEO

KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİYİ MAHALLELİ YAKALADI

5 katlı binanın son katında yaşanan şiddete komşular kayıtsız kalmadı.

Durum hemen polis ve 112 acil sağlık ekiplerine ihbar edilirken, bu esnada mahallenin tepkisiyle karşılaşan T.Y., bir süre sonra evden kaçmak istedi.

Kaçmaya çalışan T.Y., vatandaşlar tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Genç kadın ise sağlık ekiplerince ambulansa alınarak, hastaneye kaldırıldı.

CANİ KOCA TUTUKLANDI

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, hastanede tedavisi tamamlanan genç kadının evine döndüğü öğrenildi.

Ayrıca, genç kadına mahalleli tarafından destek olunduğu, Türkiye’de oturma izninin bulunmadığı öğrenilen K.K.’ye destek olmak isteyen mahalle sakinlerinden M.D.’nin öncülüğünde para toplandığı ve yardımda bulunulduğu ifade edildi.