İzmir'de eşini 38 yerinden bıçaklayan şahsın cezası onandı

İki yıl önce boşanma davası açan Aycan Kıncı'ya konuşmak için çağırdığı dönercide barışma teklifini kabul etmeyince bıçakla saldıran Burak Kıncı, 18 yıl hapis yatacak.

İzmir Karşıyaka'da yaşayan Burak Kıncı, boşanma davası açan eşi Aycan Kıncı'yı barışma teklifini reddetmesi üzerine bıçakla 38 yerinden bıçaklamıştı.

3 Kasım 2020'de yaşanan olayda ağır yaralanan genç kadın ölümden dönerken, saldırgan ise tutuklanmıştı.

DÖNERCİYE ÇAĞRIP SALDIRDI

Karşıyaka Cumhuriyet Savcılığı, Burak Kıncı hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. İddianamede, Burak Kıncı'nın olay günü konuşmak için bir dönerciye davet ettiği Aycan Kıncı'ya barışmak istediğini söylediği, Aycan Kıncı'dan "Henüz dönmek için erken" cevabını alınca da cebinden çıkardığı bıçağı defalarca sapladığı anlatıldı.

İNDİRİMSİZ 18 YIL CEZA ALDI

Geçen yıl ekim ayında Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen celsede mahkeme heyeti, sanık Burak Kıncı'yı, 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği gerekçesiyle indirim uygulamadan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı.

İTİRAZ EDİLDİ DOSYA İSTİNAFA GİTTİ

Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen indirimsiz 18 yıl hapis cezasına sanık avukatları itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

CEZA ONANDI

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, duruşmanın kanuna uygun biçimde yürütüldüğü, yargılama sonucunda dosyaya yansıyan tüm deliller ve bilgilerin gerekçeli kararda yöntemince tartışılarak ulaşılan vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı ve bu suretle kabul edilen eylemin kanunda öngörülen suç tipine uygun olarak nitelendirilerek hüküm kurulduğu, ilk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına karar vererek yerel mahkemenin kararını onadı.

"BU KARAR MAĞDUR KADINLARIMIZ İÇİN UMUT IŞIĞI"

İstinaf kararının 'umut ışığı' olduğunu belirten Aycan'ın avukatları, "Sanığın gerçekleştirdiği eylemler çerçevesinde yerel mahkeme tarafından indirimsiz mahkumiyet kararı verilmişti. Her ne kadar sanık kararın bozulması için istinaf mahkemesine başvurmuşsa da bu başvuru esastan reddedilmiştir. Bu karar mağdur olan tüm kadınlarımız için bir umut ışığıdır. Kararın emsal olmasını temenni ederiz." dedi.