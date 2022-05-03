İzmir'de eşini başından tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Olay sonrası kaçan zanlı Muhammed M., polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye çıkartılan Muhammed M., tutuklandı.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M., henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'nin başına ateş etti.

Tartıştığı eşini öldürdü

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Recea M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Recea M.'nin cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kısa sürede yakalandı

Eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Muhammed M., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma ile kısa sürede yakalandı.

DHA'ya göre gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhammed M., daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.