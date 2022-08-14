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    İzmir’de eşini öldüren katil zanlısı yakalandı

    16 yıllık eşi Haydar Çakıcı tarafından 4 bıçak darbesi ile öldürülen 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı’nın cansız bedeni toprağa verildi. Gözaltına alınan katil zanlısı, dün akşam tutuklandı.
    • 14.08.2022 - 16:56
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    İzmir’de eşini öldüren katil zanlısı yakalandı

    İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Atatürk Caddesi’ndeki Dikili Otobüs Terminali’nde, 16 yıllık eşi Haydar Çakıcı’dan (34) şiddet gördüğü gerekçesi ile evi terk eden 2 çocuk annesi Hanife Çakıcı (33) saldırıya uğradı.

    DHA’nın haberine göre; Haydar Çakıcı, otogarda bulduğu eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, Hanife Çakıcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çakıcı'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Çakıcı, otopsinin ardından Deliktaş Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Katil zanlısı yakalandı

    Polis ekipleri de Haydar Çakıcı'yı gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haydar Çakıcı, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    İzmir’de eşini öldüren katil zanlısı yakalandı #1

    İzmir’de eşini öldüren katil zanlısı yakalandı #2


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