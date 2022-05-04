Petrol
108.32
3.19%
Euro
15.63
0.25%
Dolar
14.83
0.20%
Altın
890.76
0.08%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
583.969
0.32%
BTXN Coin
15.80
-5.38%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    İzmir’de eşini öldüren şahıs: Başkalarıyla konuştuğundan şüphelendim

    Tartışma sırasında eşi Recea M.’yi başından vurarak öldüren Suriye uyruklu Muhammed M., eşinin başka erkeklerle konuşmasından şüphelendiği için cinayeti işlediğini söyledi.
    • 04.05.2022 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir’de eşini öldüren şahıs: Başkalarıyla konuştuğundan şüphelendim

    İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 122 Sokak'ta, Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M. arasında, 1 Mayıs saat 21.00 sıralarında çıkan tartışma kanlı bitti.

    Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'yi başından vurdu. Recea M., olay yerinde yaşamını yitirirken, Muhammed M. olay yerinden kaçtı.

    Eşinin başka erkeklerle konuştuğunu iddia etti

    DHA’nın haberine göre; polis tarafından kısa sürede yakalanan Muhammed M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

    Muhammed M., polisteki ifadesinde, eşini başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi.

    İzmir’de eşini öldüren şahıs: Başkalarıyla konuştuğundan şüphelendim #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Darülaceze'ye bayram ziyareti
    Gündem

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Darülaceze'ye bayram ziyareti

    Guterres'den Nijer'in demokrasisine övgü
    Dünya

    Guterres'den Nijer'in demokrasisine övgü

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!
    Bitbot

    Kripto ticaret botu ile zamandan kazan!

    Görüş Bildir