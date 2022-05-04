İzmir’de eşini öldüren şahıs: Başkalarıyla konuştuğundan şüphelendim

Tartışma sırasında eşi Recea M.’yi başından vurarak öldüren Suriye uyruklu Muhammed M., eşinin başka erkeklerle konuşmasından şüphelendiği için cinayeti işlediğini söyledi.

İzmir’in Gaziemir ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 122 Sokak'ta, Suriye uyruklu Muhammed M. ile eşi Recea M. arasında, 1 Mayıs saat 21.00 sıralarında çıkan tartışma kanlı bitti.

Muhammed M., tabancayla eşi Recea M.'yi başından vurdu. Recea M., olay yerinde yaşamını yitirirken, Muhammed M. olay yerinden kaçtı.

Eşinin başka erkeklerle konuştuğunu iddia etti

DHA’nın haberine göre; polis tarafından kısa sürede yakalanan Muhammed M., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Muhammed M., polisteki ifadesinde, eşini başka erkeklerle konuştuğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi.