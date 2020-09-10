İzmir’de eşini öldüren sınıf öğretmeni intihar etti

Sınıf öğretmeninin daha önce eşi ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, sonrasında tekrar evlendikleri öğrenildi.

İzmir’in Buca ilçesi Efeler Mahallesi 318 Sokak'ta bulunan binada sınıf öğretmeni İrfan Temelli (51) ve eşi Meryem Temelli (50) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine İrfan Temelli mutfağa giderek ekmek bıçağı aldı.

9 YAŞINDAKİ OĞLUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

Mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile 9 yaşındaki E.T.’nin gözleri önünde eşi Meryem Temelli’nin boğazını kesen İrfan Temelli, daha sonra 4’üncü kattaki evlerinin balkonundan kendisini boşluğa bırakarak intihar etti.

Temelli’nin üzerine düştüğü binanın bahçesindeki demir parmaklıkların büküldüğü görülürken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan İrfan ve Meryem Temelli’nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

DAHA ÖNCE BOŞANIP TEKRARDAN EVLENMİŞLER

9 yaşında E.T. isminde bir erkek, İ.T. (22) isminde de bir kızları olduğu öğrenilen İrfan ve Meryem Temelli çiftinin, şiddetli geçimsizlik yüzünden daha önce boşandıkları fakat arada çocuklar olduğu için tekrardan evlendikleri ileri sürüldü.

Öte yandan, 22 yaşında İ.T.’nin olay esnasında evde olmadığı öğrenilirken, polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.