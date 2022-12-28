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    İzmir'de eşini öldüren zanlı: Kedilere bakıyordu, eve bakmıyordu

    Eşini boğazından bıçakalayarak öldüren Ahmet Fırat’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Fırat’ın ifadesinde, “Sokak kedilerine bakıyordu. Ev işleriyle hiç ilgilenmemeye başladı” dediği öğrenildi.
    • 28.12.2022 - 16:51
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 17:02
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    İzmir'de eşini öldüren zanlı: Kedilere bakıyordu, eve bakmıyordu

    İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde, dün saat 11.30 sıralarında 41 yaşındaki Ahmet Fırat ile eşi Nuran Fırat (36) arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

    Eline geçirdiği bıçak ile Nuran Fırat’ı boğazından bıçaklayan Ahmet Fırat, olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp otomobiliyle kaçtı.

    Küçük çocuğu evde, büyük çocuğu ise okuldaydı

    Nuran Fırat'ın çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nuran Fırat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Biri 5, diğeri 12 yaşında iki çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

    İzmir'de karısını öldüren adam çocuğunu komşuya bıraktı VİDEO ARŞİV

    Kaçan eş, Urla’da yakalandı

    Olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet Fırat, Urla'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    “Kedilere bakıyordu, ev işleri ile ilgilenmiyordu”

    Öte yandan Ahmet Fırat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Son dönemde eşiyle sürekli olarak tartıştıklarını söyleyen şüphelinin, "Sokak kedilerine bakıyordu. Ev işleriyle hiç ilgilenmemeye başladı. Bu yüzden daha önce de defalarca aramızda tartışma çıkmıştı." dediği öğrenildi.

    İzmir de eşini öldüren zanlı: Kedilere bakıyordu, eve bakmıyordu #1

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