İzmir'de eşini öldüren zanlı: Kedilere bakıyordu, eve bakmıyordu

Eşini boğazından bıçakalayarak öldüren Ahmet Fırat’ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Fırat’ın ifadesinde, “Sokak kedilerine bakıyordu. Ev işleriyle hiç ilgilenmemeye başladı” dediği öğrenildi.

İzmir’in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe Mahallesi 9752 Sokak'taki evde, dün saat 11.30 sıralarında 41 yaşındaki Ahmet Fırat ile eşi Nuran Fırat (36) arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Eline geçirdiği bıçak ile Nuran Fırat’ı boğazından bıçaklayan Ahmet Fırat, olay sırasında evde olan 5 yaşındaki çocuğunu alt kattaki ev sahibine bırakıp otomobiliyle kaçtı.

Küçük çocuğu evde, büyük çocuğu ise okuldaydı

Nuran Fırat'ın çığlıklarını duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA’nın haberine göre; Nuran Fırat'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Nuran Fırat'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Biri 5, diğeri 12 yaşında iki çocukları bulunan çiftin büyük çocuklarının ise olay sırasında okulda olduğu öğrenildi.

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Kaçan eş, Urla’da yakalandı

Olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet Fırat, Urla'da polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Kedilere bakıyordu, ev işleri ile ilgilenmiyordu”

Öte yandan Ahmet Fırat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Son dönemde eşiyle sürekli olarak tartıştıklarını söyleyen şüphelinin, "Sokak kedilerine bakıyordu. Ev işleriyle hiç ilgilenmemeye başladı. Bu yüzden daha önce de defalarca aramızda tartışma çıkmıştı." dediği öğrenildi.