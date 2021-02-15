İzmir'de eşini öldürüp, çocuklarını yaralayan zanlı tutuklandı

Cinnet getirerek eşini bıçaklayarak öldürüp, çocuklarını da yaralayan sonrasında ise intihar girişiminde bulunan zanlı, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Şubat saat 09.30 sıralarında, inşaatlarda boya ustası olarak çalışan Baykent Üzüm (42), İzmir’in Bergama ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'taki evinde iddiaya göre cinnet getirip, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Saime Üzüm’ü (40) öldürdü.

Ardından da çocukları Hamit Fatih (9) ve Zehra Üzüm'ü (5) yaralayan cani, aynı bıçağı göğsüne saplayarak intihar girişiminde bulundu.

Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Saime Üzüm'ün cansız bedeni ile yaralı baba ve 2 çocuğu ile karşılaştı.

BİR SÜREDİR İLAÇ TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Yaralanan Hamit Fatih ve Zehra kardeşler ile baba Baykent Üzüm ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Baykent Üzüm'ün, psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürüldü.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Baykent Üzüm polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Baykent Üzüm, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Annesi öldürülen ve babaları ise cezaevine giren iki çocuğun ise hala hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.