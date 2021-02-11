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    İzmir'de eşini öldürüp, iki çocuğunu yaraladı

    Cinnet getiren adam, ekmek bıçağı ile dehşet saçtı. Eşi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2 çocuğunun durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 14:33
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    İzmir'de eşini öldürüp, iki çocuğunu yaraladı

    İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'ta yaşayan Baykent Ü., iddiaya göre cinnet getirip, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşi Saime Ü.'yü öldürdü.

    ÇOCUKLARINI DA BIÇAKLADI

    Ardından da çocukları Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü.'yü yaralayıp, aynı bıçağı göğsüne saplayarak intihar girişiminde bulundu. Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.'nün cansız bedeni ile yaralı baba ve 2 çocuğu ile karşılaştı.

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    DURUMLARI AĞIR

    Yaralanan Hamit Fatih Ü., Zehra Ü. ile Baykent Ü., sağlık ekiplerince Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar, ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

    Baykent Ü.'nün psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürüldü. Yaşamını yitiren Saime Ü.'nün cenazesi ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bergama Necla - Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

    Göğsünün sol tarafından kendini bıçakla yaralayan Baykent Ü.'nün sağlık durumum iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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    "KURTARIN BİZİ"

    Öte yandan babası tarafından yaralanan Zehra Ü.'nün, olay sırasında "Kurtarın bizi. Babam annemi öldürüyor." diye bağırdığı, bunun üzerine komşuların yardıma koştuğu öğrenildi.

    Komşuları, yaklaşık 6 ay önce mahalleye taşınan Baykent Ü. ve ailesinin içine kapanık insanlar olduğunu belirtip, "Çok fazla dışarı çıkmazlardı. Bugüne kadar hiçbir kavga ya da tartışmalarını duymadık. Baykent Ü., inşaatlarda boyacı ustası olarak çalışıyordu." dedi.

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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