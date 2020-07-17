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    İzmir'de eşini ve kendi kardeşini bıçakladı

    Sokak ortasında tartıştığı eşini boğazından, araya girmeye çalışan kendi kardeşi de bacağından bıçaklayan şahıs, kavga sırasında eşinin yeğeni tarafından bıçaklandı.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 08:47
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    İzmir'de eşini ve kendi kardeşini bıçakladı

    İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Limontepe Mahallesi'nde yaşayan Emin B. ile eşi Müslima B. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    EŞİNİ VE KENDİ KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

    Tartışmanın büyümesi üzerine, Emin B. eşini bıçakla boğazından yaraladı. Emin B., bu sırada olaya müdahale eden kardeşi Adem B.'yi de bıçakla sağ bacağından yaraladı.

    Bu sırada olay yerine gelen Müslima B.'nin yeğeni olduğu öğrenilen Burak A. da Emin B.'yi bıçakladı.

    İzmir'de eşini ve kendi kardeşini bıçakladı #1

    1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Burak A. polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılardan Müslima B. ile Adem B. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Emin B. ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    İzmir'de eşini ve kendi kardeşini bıçakladı #2

    İzmir'de eşini ve kendi kardeşini bıçakladı #3

    İzmir'de eşini ve kendi kardeşini bıçakladı #4

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