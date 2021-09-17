İzmir'de eşini ve oğlunu yakan cani: Nasıl oldu bilmiyorum

İzmir'de eşini ve oğlunu yakan cani: Nasıl oldu bilmiyorum

Menderes'te, karısının ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerlerine kolonya dökerek yakan Veysi E. ifadesinde olayı hatırlamadığını söyledi.

31 Ağustos İzmir'in Menderes ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde Veysi E., eşi Fatma E. (21), çalıştığı süpermarketten öğle yemeğine eve gelmeyince kıskançlık krizine girdi.

Eşinin çalıştığı süpermarkete giden Veysi E., eşi Fatma E.'yi darp ederek eve getirdi.

KOLONYA İLE ATEŞE VERDİ

Burada eşini darp etmeye devam eden saldırgan, Fatma E. ve 1,5 yaşındaki bebekleri Ömer E.'nin üzerine kolonya döküp, anne ve bebeğini ateşe verdi.

Talihsiz kadının ve bebeğin çığlıklarını duyan komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar ederken, vücutlarında ağır yanıklar meydana gelen anne ve bebeği, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

TALİHSİZ KADIN İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Eşi tarafından kolonya dökülerek yakılan Fatma E., polis ekiplerine hastanede verdiği ilk ifadesinde olayın yanlışlıkla olduğunu söyledi. Hayati tehlikeyi atlatan ancak hastanede tedavisi süren Fatma E., daha sonra ilk ifadeyi tehdit altında olduğu için korkarak verdiğini, kendisini ve bebeğini kocasının kolonya dökerek yaktığını söylediği öğrenildi.

Eşini daha önce de kıskandığı için darp ettiği ileri sürülen Veysi E., Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

"HATIRLAMIYORUM"

Yaralama, hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak gibi birçok suçtan tutulduğu cezaevinden, yaklaşık 4 ay önce pandemi nedeniyle şartlı tahliye edildiği öğrenilen Veysi E.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Veysi E.'nin emniyetteki ifadesinde "Nasıl oldu bilmiyorum. Olayın nasıl meydana geldiğini hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.